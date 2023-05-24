МИД России назвал вмешательством угрозы США о введении санкций против Грузии
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«Никакой другой квалификации, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может», — сказала она.
Дипломат заявила, что речь идёт об авиасообщении стран, которые являются не просто соседями в географическом плане.
«Нас очень многое связывает в историческом контексте. При чём здесь США, вообще непонятно. Нет здравого объяснения, его не может быть, почему США считают возможным комментировать, о чём договариваются два суверенных государства», — цитирует её РИА Новости.
В Госдепартаменте США ранее сообщили, что обеспокоены возобновлением прямых полётов между Россией и Грузией. Там подчеркнули, что это может означать, что компании и грузинские аэропорты могут находиться под угрозой санкций.
Как заявили в Вашингтоне, сейчас «не время наращивать взаимодействие с Россией».
Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.
В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полёты в Россию с 20 мая.