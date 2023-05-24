МИД России назвал вмешательством угрозы США о введении санкций против Грузии

Угрозы со стороны США в адрес Грузии о возможных санкциях из-за восстановления авиасообщения с Россией — это вмешательство во внутренние дела других государств. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Никакой другой квалификации, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может», — сказала она.

Дипломат заявила, что речь идёт об авиасообщении стран, которые являются не просто соседями в географическом плане.

«Нас очень многое связывает в историческом контексте. При чём здесь США, вообще непонятно. Нет здравого объяснения, его не может быть, почему США считают возможным комментировать, о чём договариваются два суверенных государства», — цитирует её РИА Новости.

В Госдепартаменте США ранее сообщили, что обеспокоены возобновлением прямых полётов между Россией и Грузией. Там подчеркнули, что это может означать, что компании и грузинские аэропорты могут находиться под угрозой санкций.

Как заявили в Вашингтоне, сейчас «не время наращивать взаимодействие с Россией».

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

В Москве пояснили, что принятые решения идут в русле принципиального подхода России к последовательному облегчению условий общения и контактов между россиянами и грузинами, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полёты в Россию с 20 мая.