Юрист Ярмуш рассказала, как Россия может добиться от США компенсации за ущерб в Донбассе

Адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, насколько реально для России будет добиться компенсации Соединёнными Штатами ущерба, нанесённого как «Северным потокам», так и Мариуполю, Артёмовску и другим населённым пунктам в Донбассе.

«Собрать доказательства виновности и причастности Соединённых Штатов к подрыву «Северных потоков» будет очень сложно. Хотя, конечно, журналисты в самих же США проводили расследование и обладали документами, указывающими на прямое участие этого государства в теракте рядом с газопроводом», — сказала адвокат, её слова приводит радио «Комсомольская правда».

Ярмуш отметила, что счёт напрямую выставить будет проблематично, но Россия сможет поступить иначе. Она напомнила, что в Российской Федерации «заблокированы денежные средства и инвестиции», которые принадлежат напрямую государственным компаниям США.

«Сейчас распорядиться этими активами недружественные лица не могут. В случае, если Россия сочтёт желательным для себя за счёт этих американских активов восстановить инфраструктуру, разрушенную с помощью денег США и оружия, которое они поставляли на Украину, она это сделает», — заключила специалист.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в интервью RT заявил, что США должны компенсировать России восстановление Артёмовска и Мариуполя в ДНР, которые были разрушены с их помощью и поддержкой.

По его словам, аргументы США в ситуации с «Северным потоком» выглядят несерьёзно.

Американский журналист Сеймур Херш в феврале опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.