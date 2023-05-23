Медведев: США должны компенсировать России восстановление Артёмовска и Мариуполя

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что США должны компенсировать России восстановление Артёмовска и Мариуполя в ДНР.

Он ответил на вопрос, должны ли Соединённые Штаты компенсировать России ущерб за подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По его мнению, Вашингтон должен возместить не только этот ущерб.

«Пусть возвращают средства или как минимум наделяют средствами для восстановления Артёмовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой, на их деньги», — заявил Медведев.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о поездке в освобождённый город Артёмовск для оценки предстоящей работы гражданских служб.

Также российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что 6 тыс. новых квартир суммарно планируется сдать в 2023 году в Мариуполе в ДНР.