Медведев заявил, что аргументы США в ситуации с «Северным потоком» выглядят несерьёзно

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что аргументы США в ситуации с «Северным потоком» выглядят несерьёзно.

Он также выразил мнение, что США должны компенсировать России ущерб за подрыв «Северного потока».

«Пусть возмещают. Хотя там ещё можно разговаривать в отношении доказательств. Этот процесс ещё не завершился, и эта страница не закрыта. Во всяком случае, они это (причастность ко взрывам. — RT) отвергают. Хотя их аргументы выглядят довольно несерьёзно», — сказал Медведев.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что одновременными вбросами одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.