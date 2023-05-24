Путин: у России много союзников на всех континентах

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны имеется много союзников на всех континентах и Москва дорожит этими дружескими отношениями.

Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал российский лидер.

Он добавил, что Москва будет «всемерно укреплять» эти отношения.

Ранее Путин заявил, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал.

Также российский лидер поблагодарил президента Республики Сербской Милорада Додика за её нейтральную позицию по Украине.