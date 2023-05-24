Путин: у России много союзников на всех континентах
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Об этом, как сообщает ТАСС, он заявил на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки», — сказал российский лидер.
Он добавил, что Москва будет «всемерно укреплять» эти отношения.
Ранее Путин заявил, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал.
Также российский лидер поблагодарил президента Республики Сербской Милорада Додика за её нейтральную позицию по Украине.