Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин: попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал 

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал.
Путин: попытки разобщить русский и финно-угорские народы обречены на провал 
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

Как заявил представитель Ассоциации финно-угорских народов России Пётр Тутаев, Соединённые Штаты и их союзники говорят о планах расчленения российского государства, в том числе с использованием национального фактора.

«Что касается разобщения русского и финно-угорских народов — это пытаются сделать люди, которые вообще не понимают, где они находятся и кто они такие», — цитирует президента России ТАСС.

Путин добавил, что «попытки разделить русский и финно-угорский народ не имеют под собой абсолютно никаких оснований, никакой почвы и, безусловно, будут обречены на провал». 

Также российский лидер заявил, что участники антироссийских собраний, которые проводят эмигранты, не хотят ничему учиться и пытаются навязывать свою позицию другим, но у них это не очень получается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить