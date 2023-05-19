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Путин иронично отозвался об антироссийских собраниях в Праге «с пивом и шпекачками»

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Участники антироссийских собраний, которые проводят эмигранты, не хотят ничему учиться и пытаются навязывать свою позицию другим, но у них это не очень получается, считает президент России Владимир Путин. Он пожелал таким людям и далее проводить время «с пивом и шпекачками» в Праге.
Путин иронично отозвался об антироссийских собраниях в Праге «с пивом и шпекачками»
  • РИА Новости

Такая тема была поднята во время заседания Совета по межнациональным отношениям, в котором участвовал Путин.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в своём докладе упомянул так называемый Форум свободных народов пост-России*, прошедший в Праге прошлым летом. Сенатор назвал его «одиозным сборищем политэмигрантов».

«Прага — хороший город. Там пиво, шпекачки. Им денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться и шпекачками. И пусть дальше продолжают пить пиво, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов, пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим лёгким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает», — отреагировал Путин с иронией, его слова приводит ТАСС.

Президент отметил, что, если «деньги закончатся, можем им даже ещё и подбросить».

Глава государства добавил, что Прага — это город, в котором находится Карлов университет — один из старейших в Европе.

«Но похоже, это люди, которые не хотят ничему учиться, потому что они хотят и считают возможным учить всех других. Но пока не очень у них это получается», — заключил он.

Ранее Министерство юстиции признало нежелательной на территории России деятельность польской организации «Форум свободных народов пост-России» (Free Nations of PostRussia Forum).

* Признана нежелательной на территории России решением Минюста РФ от 03.04.2023.

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