Минюст признал нежелательным в России польский «Форум свободных народов пост-России»

Российское Министерство юстиции признало нежелательной на территории России деятельность польской организации «Форум свободных народов пост-России» (Free Nations of PostRussia Forum).

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что эту организацию внесли в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

17 марта Генпрокуратура России признала нежелательной польскую организацию «Форум свободных народов пост-России».

В надзорном ведомстве уточняли, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.