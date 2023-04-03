Минюст признал нежелательным в России польский «Форум свободных народов пост-России»

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Российское Министерство юстиции признало нежелательной на территории России деятельность польской организации «Форум свободных народов пост-России» (Free Nations of PostRussia Forum).
Минюст признал нежелательным в России польский «Форум свободных народов пост-России»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства. 

Отмечается, что эту организацию внесли в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. 

17 марта Генпрокуратура России признала нежелательной польскую организацию «Форум свободных народов пост-России».

В надзорном ведомстве уточняли, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

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