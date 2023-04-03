Минюст признал нежелательным в России польский «Форум свободных народов пост-России»
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что эту организацию внесли в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
17 марта Генпрокуратура России признала нежелательной польскую организацию «Форум свободных народов пост-России».
В надзорном ведомстве уточняли, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.