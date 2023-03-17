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Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Форум свободных народов пост-России»

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Генпрокуратура России признала нежелательной польскую организацию «Форум свободных народов пост-России».
Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Форум свободных народов пост-России»
  • РИА Новости

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения «Free Nations of PostRussia Forum» («Форум свободных народов пост-России»»), Польша», — сообщило надзорное ведомство.

Как поясняет ГП, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Её руководители при этом являются иностранными гражданами, постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Чехии, и  призывают к нарушению территориальной целостности России, выступая с сепаратистскими националистическими лозунгами.

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