Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Форум свободных народов пост-России»

Генпрокуратура России признала нежелательной польскую организацию «Форум свободных народов пост-России».

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения «Free Nations of PostRussia Forum» («Форум свободных народов пост-России»»), Польша», — сообщило надзорное ведомство.

Как поясняет ГП, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Её руководители при этом являются иностранными гражданами, постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Чехии, и призывают к нарушению территориальной целостности России, выступая с сепаратистскими националистическими лозунгами.