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Член совета при президенте Безпалько: США воспринимают Зеленского как «крысу в лабиринте»

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что для Вашингтона президент Украины Владимир Зеленский — не лошадка, а скорее «крыса в лабиринте», которую «подталкивают к определённому выходу».
Член совета при президенте Безпалько: США воспринимают Зеленского как «крысу в лабиринте»
  • AP

Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Также Безпалько отметил, что на сегодняшний день из-за ситуации с госдолгом и угрозы дефолта в США финансирование Киева приостановлено на неопределённый срок.

По его словам, если бы Белый дом хотел выйти из военного конфликта, то он бы сделал это, несмотря на экономические трудности.

Безпалько подчеркнул, что изменение курса Вашингтона относительно Украины сразу же стало бы заметным.

«Американцы заставляют своих европейских союзников и вообще всех, кого только можно, финансировать Украину», — сказал Безпалько.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб заявил о провале тактики Зеленского по удержанию Артёмовска (Бахмута).

Также президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Зеленский действует по указке извне.

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