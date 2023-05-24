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Премьер Кисида: Япония не планирует вступать в НАТО

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У Японии нет в планах вступления в НАТО, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена», — приводит ТАСС слова Кисиды в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

Он отметил, что решений по поводу открытия в стране представительства альянса пока не принято.

Премьер добавил, что Япония продолжить укреплять сотрудничество с членами альянса.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио поддерживает вступление Финляндии в НАТО и продолжит укрепление сотрудничества с альянсом.

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