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Мишустин: товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить $200 млрд

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В 2023 году товарооборот России и Китая может превысить $200 млрд, сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

«Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до $200 млрд, но и превысим этот знаковый рубеж», — приводит ТАСС слова Мишустина в ходе переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Премьер отметил, что 70% трансграничных расчётов между странами ведутся в национальных валютах.

Он добавил, что двустороннее сотрудничество в энергетической сфере приобрело стратегический характер.

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Пекин, где у него состоится встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

Это первый официальный визит Мишустина в Китай в должности председателя правительства России.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российские банки необходимо подключить к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS.

Он указал на резкий рост более чем на 200% трансграничных платежей между Россией и Китаем за последний квартал текущего года.

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