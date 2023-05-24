Мишустин: товарооборот России и Китая в 2023 году может превысить $200 млрд

В 2023 году товарооборот России и Китая может превысить $200 млрд, сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

«Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до $200 млрд, но и превысим этот знаковый рубеж», — приводит ТАСС слова Мишустина в ходе переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Премьер отметил, что 70% трансграничных расчётов между странами ведутся в национальных валютах.

Он добавил, что двустороннее сотрудничество в энергетической сфере приобрело стратегический характер.

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Пекин, где у него состоится встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

Это первый официальный визит Мишустина в Китай в должности председателя правительства России.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что российские банки необходимо подключить к китайскому аналогу SWIFT — системе международных банковских переводов CIPS.

Он указал на резкий рост более чем на 200% трансграничных платежей между Россией и Китаем за последний квартал текущего года.