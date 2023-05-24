AgoraVox: Бразилия предлагает отказаться от доллара из-за антироссийской политики США

Бразилия предлагает создать единую валюту БРИКС для того, чтобы отказаться от доллара, сообщает AgoraVox.

«Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая», — пишет обозреватель издания Александр Лемуан.

По его мнению, вопрос создания единой валюты приобретает дополнительную актуальность по причине скорого расширения союза.

Он отметил, что Бразилия и ЮАР предлагают введение общей валюты из-за зависимости от доллара США.

В марте иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи выразил мнение, что именно Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС станут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.