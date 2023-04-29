Асад заявил о способности БРИКС создать эффективную многополярную систему
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Как указывает SANA, об этом он сказал, принимая в Дамаске спецпосланника правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюня.
«Страны БРИКС способны создать эффективную многополярную систему», — отметил глава арабской республики.
По мнению президент Сирии, решающим шагом на этом пути станет освобождение альянса от «оков доллара».
Также, по словам Асада, укрепление российско-китайских отношений стабилизирует международную ситуацию.
В марте иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи выразил мнение, что именно Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.