Асад заявил о способности БРИКС создать эффективную многополярную систему

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Сирийский президент Башар Асад заявил, что страны — члены БРИКС способны создать эффективную многополярную систему.
Асад заявил о способности БРИКС создать эффективную многополярную систему
  • AFP
  • © SYRIAN TV

Как указывает SANA, об этом он сказал, принимая в Дамаске спецпосланника правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюня.

«Страны БРИКС способны создать эффективную многополярную систему», — отметил глава арабской республики.

По мнению президент Сирии, решающим шагом на этом пути станет освобождение альянса от «оков доллара».

Также, по словам Асада, укрепление российско-китайских отношений стабилизирует международную ситуацию.

В марте иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи выразил мнение, что именно Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.

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