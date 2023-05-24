Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Координатор: Китай ставит ШОС и её развитие в приоритет внешней политики

Короткая ссылка
Китай ставит Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и её развитие в приоритет своей внешней политики, заявил китайский национальный координатор ШОС посол Чжан Хайчжоу.

«Китай, как основатель ШОС, ставит организацию в приоритет своей внешней политики и прилагает огромные усилия для её дальнейшего развития и продвижения», — цитирует РИА Новости координатора.

Он отметил, что в новых обстоятельствах КНР сохраняет приверженность первоначальным целям ШОС.

Ранее глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил о прогрессе в вопросе вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества Белоруссии и Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить