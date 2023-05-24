Координатор: Китай ставит ШОС и её развитие в приоритет внешней политики

Китай ставит Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и её развитие в приоритет своей внешней политики, заявил китайский национальный координатор ШОС посол Чжан Хайчжоу.

«Китай, как основатель ШОС, ставит организацию в приоритет своей внешней политики и прилагает огромные усилия для её дальнейшего развития и продвижения», — цитирует РИА Новости координатора.

Он отметил, что в новых обстоятельствах КНР сохраняет приверженность первоначальным целям ШОС.

Ранее глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил о прогрессе в вопросе вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества Белоруссии и Ирана.