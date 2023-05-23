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Глава парламента ОАЭ Сакр Гоббаш: Россия справедливо рассчитывает на дружбу арабского мира

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Председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакр Бен Гоббаш Саид Гоббаш заявил, что Россия справедливо рассчитывает на взаимность в дружественных отношениях с арабским миром.
Глава парламента ОАЭ Сакр Гоббаш: Россия справедливо рассчитывает на дружбу арабского мира
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россию с арабским миром связывают исторически тесные, дружественные отношения.

«Россия справедливо рассчитывает на взаимность, особо в последнее время выделяются отношения именно с нашей страной», — отметил он.

Председатель Федерального национального совета ОАЭ также выразил радость, что позиции России и ОАЭ по международным делам близки или совпадают.

17 мая газета Wall Street Journal сообщила, что чиновники в США предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, что тесное сотрудничество с Россией и КНР поставит под угрозу отношения с Соединёнными Штатами.

Колумнист Кеннет Рапоза в своём материале для Forbes выразил мнение, что ОАЭ могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты Соединённых Штатов.

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