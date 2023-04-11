Forbes: ОАЭ могут оказаться следующими в очереди на выпадение из орбиты США

Колумнист Кеннет Рапоза в своём материале для Forbes выразил мнение, что ОАЭ могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты Соединённых Штатов.

«Всё началось с Саудовской Аравии. Во время визита в Эр-Рияд в июле прошлого года президента Байдена встретили прохладно, если даже не холодно. Затем саудовцы выбрали Китай в качестве посредника в их сближении с Ираном... Следующими идут ОАЭ», — считает Рапоза.

Он добавил, что ОАЭ, как и Саудовская Аравия, во многих отношениях брали пример с Соединённых Штатов, при этом Абу-Даби будет действовать в коллективных интересах Эмиратов.

В октябре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подверг критике визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию.

Он не стал прямо отвечать на вопрос, расценивает ли Вашингтон этот визит как «уход ещё одного традиционного союзника» США.

Как сообщила газета The Washington Post 13 ноября, разведка США выяснила, что ОАЭ предпринимали попытки вмешательства во внешнюю политику Вашингтона.