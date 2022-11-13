WP: разведка США заявила о попытке ОАЭ вмешаться в политику Вашингтона
«Американская разведка составила секретный отчёт, подробно описывающий обширные попытки манипулировать политической системой США со стороны ОАЭ», — говорится в материале.
Об этом изданию сообщили несколько человек, ознакомившихся с отчётом.
Отмечается, что в документе говорилось о законных и незаконных попытках ОАЭ влиять на внешнюю политику США.
Также сообщается, что с 2016 года Эмираты потратили более $154 млн на лоббистов.
11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подверг критике визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию.