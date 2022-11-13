WP: разведка США заявила о попытке ОАЭ вмешаться в политику Вашингтона

Разведка США выяснила, что ОАЭ предпринимали попытки вмешательства во внешнюю политику Вашингтона, сообщает газета The Washington Post.

«Американская разведка составила секретный отчёт, подробно описывающий обширные попытки манипулировать политической системой США со стороны ОАЭ», — говорится в материале.

Об этом изданию сообщили несколько человек, ознакомившихся с отчётом.

Отмечается, что в документе говорилось о законных и незаконных попытках ОАЭ влиять на внешнюю политику США.

Также сообщается, что с 2016 года Эмираты потратили более $154 млн на лоббистов.

11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подверг критике визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию.