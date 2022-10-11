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В Белом доме подвергли критике визит президента ОАЭ в Россию

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подверг критике визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию.
В Белом доме подвергли критике визит президента ОАЭ в Россию
  • AFP
  • © Pavel Bednyakov / SPUTNIK

Мы ясно давали понять, что сейчас не время вести дела, как обычно, с г-ном Путиным или Кремлём», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.

Он не стал прямо отвечать на вопрос, расценивает ли Вашингтон этот визит как «уход ещё одного традиционного союзника» США.

Ранее в ОАЭ сообщили, что президент страны посетит Россию с официальным визитом с целью оказания помощи «в достижении эффективных политических решений» украинского кризиса.

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