В Белом доме подвергли критике визит президента ОАЭ в Россию

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подверг критике визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию.

Мы ясно давали понять, что сейчас не время вести дела, как обычно, с г-ном Путиным или Кремлём», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.

Он не стал прямо отвечать на вопрос, расценивает ли Вашингтон этот визит как «уход ещё одного традиционного союзника» США.

Ранее в ОАЭ сообщили, что президент страны посетит Россию с официальным визитом с целью оказания помощи «в достижении эффективных политических решений» украинского кризиса.