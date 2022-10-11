Президент ОАЭ надеется на увеличение товарооборота с Россией

Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг $5 млрд, заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

«Мы увеличили наш товарооборот с $2,5 млрд до $5 млрд», — приводит РИА Новости слова Аль Нахайяна на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Он выразил надежду на то, что в ближайшие годы удастся значительно увеличить данный показатель.

Ранее в ОАЭ сообщили, что президент страны посетит Россию с официальным визитом с целью оказания помощи «в достижении эффективных политических решений» украинского кризиса.