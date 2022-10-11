Президент ОАЭ надеется на увеличение товарооборота с Россией
- AFP
- © Pavel Bednyakov / SPUTNIK
«Мы увеличили наш товарооборот с $2,5 млрд до $5 млрд», — приводит РИА Новости слова Аль Нахайяна на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Он выразил надежду на то, что в ближайшие годы удастся значительно увеличить данный показатель.
Ранее в ОАЭ сообщили, что президент страны посетит Россию с официальным визитом с целью оказания помощи «в достижении эффективных политических решений» украинского кризиса.