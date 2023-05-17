WSJ: Вашингтон предупредил ОАЭ, что сотрудничество с Россией и КНР угрожает связям с США
Об этом пишет Wall Street Journal.
Как отмечается в материале, лидер ОАЭ в последнее время наладил отношения с Россией и Китаем, что негативно сказалось на отношениях государства с США.
Американские чиновники предупредили президента ОАЭ, что слишком тесное сотрудничество с этими странами в военных вопросах и вопросах разведки «поставит под угрозу отношения» с Вашингтоном, пишет издание.
11 апреля колумнист Кеннет Рапоза в своём материале для Forbes выразил мнение, что ОАЭ могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты Соединённых Штатов.
Он добавил, что ОАЭ, как и Саудовская Аравия, во многих отношениях брали пример с Соединённых Штатов, при этом Абу-Даби будет действовать в коллективных интересах Эмиратов.