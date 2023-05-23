Глава дипломатии ЕС Боррель отчитался о передаче Киеву 220 тысяч снарядов разного калибра

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС передали Киеву 220 тыс. боеприпасов разного калибра.

Об этом пишет РИА Новости.

«Всего Украине было передано 220 тыс. снарядов, частично эти поставки будут оплачены из бюджета ЕС, частично — государствами», — сообщил он.

Боррель выразил уверенность, что в течение 12 месяцев Европейский союз сможет выполнить свои обязательства перед Украиной и поставить один миллион боеприпасов.

Он также заявил, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования европейского фонда мира на €3,5 млрд, примерно половина суммы пойдёт на оружие киевскому режиму.

По его словам, страны ЕС предъявили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия на Украину.