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Глава дипломатии ЕС Боррель отчитался о передаче Киеву 220 тысяч снарядов разного калибра

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС передали Киеву 220 тыс. боеприпасов разного калибра.
Глава дипломатии ЕС Боррель отчитался о передаче Киеву 220 тысяч снарядов разного калибра
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Всего Украине было передано 220 тыс. снарядов, частично эти поставки будут оплачены из бюджета ЕС, частично — государствами», — сообщил он.

Боррель выразил уверенность, что в течение 12 месяцев Европейский союз сможет выполнить свои обязательства перед Украиной и поставить один миллион боеприпасов.

Он также заявил, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования европейского фонда мира на €3,5 млрд, примерно половина суммы пойдёт на оружие киевскому режиму.

По его словам, страны ЕС предъявили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия на Украину.

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