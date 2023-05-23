Глава дипломатии ЕС Боррель отчитался о передаче Киеву 220 тысяч снарядов разного калибра
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«Всего Украине было передано 220 тыс. снарядов, частично эти поставки будут оплачены из бюджета ЕС, частично — государствами», — сообщил он.
Боррель выразил уверенность, что в течение 12 месяцев Европейский союз сможет выполнить свои обязательства перед Украиной и поставить один миллион боеприпасов.
Он также заявил, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования европейского фонда мира на €3,5 млрд, примерно половина суммы пойдёт на оружие киевскому режиму.
По его словам, страны ЕС предъявили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия на Украину.