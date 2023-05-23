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Боррель: примерно половина денег из фонда мира ЕС пойдёт на оружие киевскому режиму

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования европейского фонда мира на €3,5 млрд, примерно половина суммы пойдёт на оружие киевскому режиму.
Боррель: примерно половина денег из фонда мира ЕС пойдёт на оружие киевскому режиму
  • AP

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по обороне.

«Большинство стран поддержали увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд. Так мы сможем нарастить мощности Европейского фонда мира, и не только для помощи Украине. Около половины этих денег пойдёт на другие цели», — сказал он.

Ранее европейские страны выставили ЕС счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине.

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