Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Европейские страны выставили ЕС счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине

Короткая ссылка
Страны ЕС предъявили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия на Украину, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Европейские страны выставили ЕС счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Страны-члены предоставили нам счета на €10 млрд, что значительно больше, чем ожидалось. То есть с €3,5 млрд (из Европейского фонда мира. — RT) мы уже смогли мобилизовать поставки оружия на €10 млрд», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, военная помощь Киеву усиливается за счёт доставки боеприпасов и создания коалиции по истребителям.

Президент США Джо Байден сообщил, что размер нового пакета военной помощи Штатов Украине составит $375 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить