Европейские страны выставили ЕС счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине

Страны ЕС предъявили Брюсселю счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия на Украину, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Страны-члены предоставили нам счета на €10 млрд, что значительно больше, чем ожидалось. То есть с €3,5 млрд (из Европейского фонда мира. — RT) мы уже смогли мобилизовать поставки оружия на €10 млрд», — цитирует его ТАСС.

Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, военная помощь Киеву усиливается за счёт доставки боеприпасов и создания коалиции по истребителям.

Президент США Джо Байден сообщил, что размер нового пакета военной помощи Штатов Украине составит $375 млн.