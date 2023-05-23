Европейские страны выставили ЕС счёт на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине
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«Страны-члены предоставили нам счета на €10 млрд, что значительно больше, чем ожидалось. То есть с €3,5 млрд (из Европейского фонда мира. — RT) мы уже смогли мобилизовать поставки оружия на €10 млрд», — цитирует его ТАСС.
Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, военная помощь Киеву усиливается за счёт доставки боеприпасов и создания коалиции по истребителям.
Президент США Джо Байден сообщил, что размер нового пакета военной помощи Штатов Украине составит $375 млн.