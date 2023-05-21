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Размер нового пакета военной помощи США Украине составит $375 млн

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Размер нового пакета военной помощи Украине составит $375 млн, сообщил президент США Джо Байден.
Размер нового пакета военной помощи США Украине составит $375 млн
  • AP

«Президент Байден подчеркнул готовность США продолжать оказывать помощь в обеспечении безопасности для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя, включая сегодняшнее объявление о дополнительных $375 млн в виде боеприпасов и оборудования», — сказано в сообщении Белого дома.

Как ранее заявил глава Евросовета Шарль Мишель, военная помощь Киеву усиливается за счёт доставки боеприпасов и создания коалиции по истребителям.

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