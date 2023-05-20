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Мишель: помощь Киеву усиливается за счёт боеприпасов и создания коалиции по истребителям

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что военная помощь Киеву усиливается за счёт доставки боеприпасов и создания коалиции по истребителям.
Мишель: помощь Киеву усиливается за счёт боеприпасов и создания коалиции по истребителям
  • AP

Об этом он заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите G7 в Хиросиме.

Мишель отметил, что поддерживает подготовку многолетнего макрофинансового пакета помощи после 2023 года.

«Военная поддержка также усиливается за счёт доставки боеприпасов и создания коалиции для (поставки. — RT) истребителей», — цитирует его ТАСС.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16 понадобятся Киеву в будущем.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву.

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