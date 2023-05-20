Мишель: помощь Киеву усиливается за счёт боеприпасов и создания коалиции по истребителям
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Об этом он заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите G7 в Хиросиме.
Мишель отметил, что поддерживает подготовку многолетнего макрофинансового пакета помощи после 2023 года.
«Военная поддержка также усиливается за счёт доставки боеприпасов и создания коалиции для (поставки. — RT) истребителей», — цитирует его ТАСС.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16 понадобятся Киеву в будущем.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву.