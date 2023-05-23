Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украина вступит в ЕС после окончания конфликта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина станет членом Евросоюза после окончания конфликта.

Об этом пишет Die Welt.

«Горькая глава в истории нашего континента... закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский союз в качестве полноправного члена», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Евросоюзу не стоит принимать Украину в сообщество в приоритетном порядке раньше государств Западных Балкан.

Австрийский министр считает, что Западу необходимо вести переговоры с Россией, так как это крупнейший географический сосед ЕС и крупнейшая ядерная держава.