Глава МИД Австрии Шалленберг призвал не принимать Украину в ЕС раньше стран Балкан

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что Евросоюзу не стоит принимать Украину в сообщество в приоритетном порядке раньше государств Западных Балкан. Об этом он сказал в интервью Welt.

Он прокомментировал возможность присоединения Украины к Евросоюзу, как только Киев выполнит требования ЕС.

По мнению Шалленберга, «не должно быть двухуровневого общества».

Глава МИД Австрии добавил, что 20 лет назад странам Юго-Восточной Европы в Салониках дали обещание по вступлению в ЕС.

«Будет фатально, если Украина и Молдавия проедут по скоростной полосе, а страны Западных Балкан останутся на обочине», — сказал он.

Кроме того, австрийский министр считает, что Западу необходимо вести переговоры с Россией, так как это крупнейший географический сосед ЕС и крупнейшая ядерная держава.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Украина не должна стать членом ЕС до того, как в состав союза войдут Северная Македония и Албания.