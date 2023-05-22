Глава МИД Австрии Шалленберг призвал не принимать Украину в ЕС раньше стран Балкан
- globallookpress.com
Он прокомментировал возможность присоединения Украины к Евросоюзу, как только Киев выполнит требования ЕС.
По мнению Шалленберга, «не должно быть двухуровневого общества».
Глава МИД Австрии добавил, что 20 лет назад странам Юго-Восточной Европы в Салониках дали обещание по вступлению в ЕС.
«Будет фатально, если Украина и Молдавия проедут по скоростной полосе, а страны Западных Балкан останутся на обочине», — сказал он.
Кроме того, австрийский министр считает, что Западу необходимо вести переговоры с Россией, так как это крупнейший географический сосед ЕС и крупнейшая ядерная держава.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Украина не должна стать членом ЕС до того, как в состав союза войдут Северная Македония и Албания.