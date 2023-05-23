Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что, отказываясь признавать поражение украинской армии, США могут пойти на проведение операции на Украине.

По его словам, в Соединённых Штатах сохраняются настроения в поддержку Киева.

«Я опасаюсь, что американские военно-воздушные и сухопутные войска вместе с силами НАТО могут быть введены на территорию Западной Украины в последний момент, чтобы попытаться каким-то образом спасти украинскую власть от полного уничтожения», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что девять лет враг ведёт войну, а Россия с помощью специальной военной операции пытается её прекратить.

Он добавил, что Россия делает всё, чтобы защитить людей от врага.

Президент в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле также заявил, что Россия гордится мужеством участников специальной военной операции и стойкостью специалистов, налаживающих мирную жизнь в новых регионах.