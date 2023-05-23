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В Литве инициировали референдум о двойном гражданстве в следующем году

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В парламенте Литвы инициировали проведение референдума об изменении статьи Конституции, согласно которой запрещено иметь гражданство других стран.
В Литве инициировали референдум о двойном гражданстве в следующем году
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«Сейм утвердил постановление, предлагающее объявить обязательный референдум по регламентированию приобретения гражданства. Принятый документ устанавливает, что обязательный референдум будет проведён 12 мая 2024 года», — приводит сообщение РИА Новости.

Адвокат Надежда Колотович ранее рассказала, в чём заключается разница между двойным и вторым гражданством.

Если у гражданина России есть второе или третье гражданство, его могут призвать на службу в армию в этих странах в том случае, если он не снят с воинского учёта в одном из государств. В отношении уплаты налогов значение имеет лишь резидентство, заключила Колотович.

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