В Литве инициировали референдум о двойном гражданстве в следующем году

В парламенте Литвы инициировали проведение референдума об изменении статьи Конституции, согласно которой запрещено иметь гражданство других стран.

«Сейм утвердил постановление, предлагающее объявить обязательный референдум по регламентированию приобретения гражданства. Принятый документ устанавливает, что обязательный референдум будет проведён 12 мая 2024 года», — приводит сообщение РИА Новости.

Адвокат Надежда Колотович ранее рассказала, в чём заключается разница между двойным и вторым гражданством.

Если у гражданина России есть второе или третье гражданство, его могут призвать на службу в армию в этих странах в том случае, если он не снят с воинского учёта в одном из государств. В отношении уплаты налогов значение имеет лишь резидентство, заключила Колотович.