Адвокат Колотович объяснила разницу между вторым и двойным гражданством

Адвокат Надежда Колотович рассказала, в чём заключается разница между двойным и вторым гражданством.

Российское законодательство не ограничивает количество паспортов — можно владеть двумя удостоверениями личности и более. Что же касается непосредственно двойного гражданства, то это возможно только в тех странах, с которыми заключено спецсоглашение.

У России такой договор есть лишь с Таджикистаном, объяснила юрист в беседе с Life.ru.

Так, права и обязанности россиянина сохраняются в обеих странах (в России и Таджикистане), но платит налоги и проходит военную службу он только в государстве постоянного проживания.

В остальных случаях гражданство называется вторым, уточнила Колотович.

Если у гражданина России есть второе или третье гражданство, его могут призвать на службу в армию в этих странах в том случае, если он не снят с воинского учёта в одном из государств. В отношении уплаты налогов значение имеет лишь резидентство, заключила Колотович.

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