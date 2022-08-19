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Адвокат Колотович объяснила разницу между вторым и двойным гражданством

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Адвокат Надежда Колотович рассказала, в чём заключается разница между двойным и вторым гражданством.
Адвокат Колотович объяснила разницу между вторым и двойным гражданством
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Российское законодательство не ограничивает количество паспортов — можно владеть двумя удостоверениями личности и более. Что же касается непосредственно двойного гражданства, то это возможно только в тех странах, с которыми заключено спецсоглашение.

У России такой договор есть лишь с Таджикистаном, объяснила юрист в беседе с Life.ru.

Так, права и обязанности россиянина сохраняются в обеих странах (в России и Таджикистане), но платит налоги и проходит военную службу он только в государстве постоянного проживания.

В остальных случаях гражданство называется вторым, уточнила Колотович.

Если у гражданина России есть второе или третье гражданство, его могут призвать на службу в армию в этих странах в том случае, если он не снят с воинского учёта в одном из государств. В отношении уплаты налогов значение имеет лишь резидентство, заключила Колотович.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области планируют сделать социальные карты виртуальными.

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