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Президент Молдавии Санду: Путина арестуют, если он приедет в страну

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Правоохранительные органы Молдавии арестуют российского президента Владимира Путина в случае его визита в страну в соответствии с решением Международного уголовного суда.
Президент Молдавии Санду: Путина арестуют, если он приедет в страну
  • AP

Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.

«Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда», — заявила Санду.

Ранее следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли незаконные решения об аресте российского президента и уполномоченного по правам ребёнка.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. 

В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

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