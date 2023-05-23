Президент Молдавии Санду: Путина арестуют, если он приедет в страну
- AP
Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью Euronews Romania.
«Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда», — заявила Санду.
Ранее следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда, которые вынесли незаконные решения об аресте российского президента и уполномоченного по правам ребёнка.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.