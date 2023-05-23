Министр обороны Таннер: Австрия не поставляет ВСУ оружие и не обучает украинских военных

Глава австрийского Минобороны Клаудиа Таннер заявила, что Австрия не поставляет оружие Вооружённым силам Украины, а также не обучает украинских военнослужащих.

Об этом она сказала по прибытии на встречу министров обороны страны Европейского союза.

«Мы не поставляем оружие и не обучаем пользованию оружием», — цитирует министра ТАСС.

При этом Таннер отметила, что Вена оказывает большую поддержку Киеву.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Австрия встала на сторону враждебной политики западных стран в отношении России.