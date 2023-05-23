Министр обороны Таннер: Австрия не поставляет ВСУ оружие и не обучает украинских военных
- Legion-Media
Об этом она сказала по прибытии на встречу министров обороны страны Европейского союза.
«Мы не поставляем оружие и не обучаем пользованию оружием», — цитирует министра ТАСС.
При этом Таннер отметила, что Вена оказывает большую поддержку Киеву.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Австрия встала на сторону враждебной политики западных стран в отношении России.