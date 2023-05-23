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Министр обороны Таннер: Австрия не поставляет ВСУ оружие и не обучает украинских военных

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Глава австрийского Минобороны Клаудиа Таннер заявила, что Австрия не поставляет оружие Вооружённым силам Украины, а также не обучает украинских военнослужащих.
Министр обороны Таннер: Австрия не поставляет ВСУ оружие и не обучает украинских военных
  • Legion-Media

Об этом она сказала по прибытии на встречу министров обороны страны Европейского союза.

«Мы не поставляем оружие и не обучаем пользованию оружием», — цитирует министра ТАСС.

При этом Таннер отметила, что Вена оказывает большую поддержку Киеву.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Австрия встала на сторону враждебной политики западных стран в отношении России.

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