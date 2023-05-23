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Захарова: Австрия встала на сторону враждебной политики Запада в отношении России

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила об отсутствии предмета для неформального диалога Москвы и Вены, поскольку Австрия встала на сторону враждебной политики западных стран в отношении России.
Захарова: Австрия встала на сторону враждебной политики Запада в отношении России
  • © Пресс-служба МИД РФ

Заявление Захаровой опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Австрия безоговорочно встала на сторону враждебной политики Запада в отношении России», — говорится в заявлении.

Захарова добавила, что Вена лишилась своей независимой роли в международных отношениях, забыв про принципы нейтралитета.

В апреле стало известно, что Австрия с февраля 2022 года в рамках санкций в отношении России заморозила финансовые активы на сумму около €2 млрд.

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