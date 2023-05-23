Мишустин заявил, что двусторонние отношения России с Китая крепнут
«Наши взаимоотношения с Китаем крепнут», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Мишустин, отношения Москвы и Пекина построены на взаимоуважении и дружбе.
Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что двустороннее сотрудничество России и Китая не направлено против третьих сторон.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что развитие расчётов в национальных валютах делает отношения между Москвой и Пекином неуязвимыми к внешнему давлению.