Мишустин заявил, что двусторонние отношения России с Китая крепнут

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что двусторонние отношения между Россией и Китаем крепнут.

«Наши взаимоотношения с Китаем крепнут», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Мишустин, отношения Москвы и Пекина построены на взаимоуважении и дружбе.

Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что двустороннее сотрудничество России и Китая не направлено против третьих сторон.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что развитие расчётов в национальных валютах делает отношения между Москвой и Пекином неуязвимыми к внешнему давлению.