МИД Китая: сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих сторон

Официальный представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что двустороннее сотрудничество России и Китая не направлено против третьих сторон.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«Российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено их влиянию и принуждению», — цитирует её РИА Новости.

Мао Нин также отметила, что Пекин всегда выступал против введения односторонних санкций.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что развитие расчётов в национальных валютах делает отношения между Москвой и Пекином неуязвимыми к внешнему давлению.