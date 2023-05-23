МИД Китая: сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих сторон
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе брифинга.
«Российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено их влиянию и принуждению», — цитирует её РИА Новости.
Мао Нин также отметила, что Пекин всегда выступал против введения односторонних санкций.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что развитие расчётов в национальных валютах делает отношения между Москвой и Пекином неуязвимыми к внешнему давлению.