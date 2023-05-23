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МИД Китая: сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих сторон

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Официальный представитель китайского МИД Мао Нин подчеркнула, что двустороннее сотрудничество России и Китая не направлено против третьих сторон.
МИД Китая: сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих сторон
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«Российско-китайское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено их влиянию и принуждению», — цитирует её РИА Новости.

Мао Нин также отметила, что Пекин всегда выступал против введения односторонних санкций.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что развитие расчётов в национальных валютах делает отношения между Москвой и Пекином неуязвимыми к внешнему давлению.

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