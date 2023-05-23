Власти Испании заявили, что не могут помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов

Правительство Испании не может помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением украинских пилотов на этих самолётах.

Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес.

«Мы не может внести вклад в эту подготовку на F-16», — цитирует её ТАСС.

Роблес отметила, что у Мадрида нет «возможностей ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.