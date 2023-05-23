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Власти Испании заявили, что не могут помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов

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Правительство Испании не может помочь Украине ни с передачей истребителей F-16, ни с обучением украинских пилотов на этих самолётах.
Власти Испании заявили, что не могут помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов
  • © U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson

Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес.

«Мы не может внести вклад в эту подготовку на F-16», — цитирует её ТАСС.

Роблес отметила, что у Мадрида нет «возможностей ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.

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