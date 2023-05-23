Власти Испании заявили, что не могут помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов
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Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес.
«Мы не может внести вклад в эту подготовку на F-16», — цитирует её ТАСС.
Роблес отметила, что у Мадрида нет «возможностей ни по поставкам, ни по обучению» на F-16.
Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставка истребителей кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.
В ООН отказались комментировать желание стран Запада поставлять Украине самолёты F-16.