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Боррель пообещал решить вопрос с блокировкой Венгрией транша для Украины

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал решить проблему с блокированием нового транша на оружие для Украины со стороны Венгрии.
Боррель пообещал решить вопрос с блокировкой Венгрией транша для Украины
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать, но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее Боррель признал, что в новых антироссийских санкциях сомневается не только Венгрия.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские власти ожидают от Киева и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений из-за появившихся сообщений об угрозе остановки нефтепровода «Дружба».

Обозреватель Politico Якопо Баригацци сообщал, что в ходе встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с венгерским коллегой Петером Сийярто произошла перепалка из-за банка OTP и блокировки помощи Украине.

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