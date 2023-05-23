Боррель пообещал решить вопрос с блокировкой Венгрией транша для Украины
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«К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать, но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине», — цитирует его ТАСС.
Ранее Боррель признал, что в новых антироссийских санкциях сомневается не только Венгрия.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские власти ожидают от Киева и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений из-за появившихся сообщений об угрозе остановки нефтепровода «Дружба».
Обозреватель Politico Якопо Баригацци сообщал, что в ходе встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с венгерским коллегой Петером Сийярто произошла перепалка из-за банка OTP и блокировки помощи Украине.