Politico: Бербок и Сийярто устроили перепалку из-за блокировки помощи Украине

В ходе встречи главы МИД Германии Анналены Бербок с венгерским коллегой Петером Сийярто произошла перепалка из-за вопроса банка OTP и блокировки помощи Украине, сообщил обозреватель Politico Якопо Баригацци.

«По словам четырёх дипломатов, Германия и Венгрия поругались в понедельник во время встречи министров иностранных дел в Брюсселе из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине», — говорится в материале.

Баригацци пишет, что Бербок подвергла Сийярто критике из-за отказа одобрить дополнительную помощь Киеву.

Также глава МИД ФРГ процитировала некие «неуточнённые сообщения» о венгерском банке OTP, обвинив его в нарушении международного права.

Ранее Сийярто заявил, что венгерские власти ожидают от Киева и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений из-за появившихся сообщений об угрозе остановки нефтепровода «Дружба».