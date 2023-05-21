Глава МИД Венгрии потребовал от главы ЕК и Киева объяснений из-за ситуации с «Дружбой»

Власти Венгрии ожидают от Киева и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений из-за появившихся сообщений об угрозе остановки нефтепровода «Дружба». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

В эфире радио Kossuth дипломата попросили прокомментировать сообщение, что фон дер Ляйен предлагала украинским властям остановить транзит российской нефти по «Дружбе».

«Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Он подчеркнул, что глава ЕК должна лично выступить с объяснениями в связи с тем, что вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета.

10 мая в компании «Транснефть» заявили, что на наливном пункте «Брянск» произошла попытка теракта, направленного против системы нефтепроводов «Дружба».

Позднее в МИД Венгрии назвали угрозой венгерской энергобезопасности попытку теракта на нефтепроводе «Дружба».