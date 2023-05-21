Глава МИД Венгрии потребовал от главы ЕК и Киева объяснений из-за ситуации с «Дружбой»
- РИА Новости
В эфире радио Kossuth дипломата попросили прокомментировать сообщение, что фон дер Ляйен предлагала украинским властям остановить транзит российской нефти по «Дружбе».
«Никаких объяснений из Киева мы по этому поводу не получали», — приводит РИА Новости слова Сийярто.
Он подчеркнул, что глава ЕК должна лично выступить с объяснениями в связи с тем, что вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета.
10 мая в компании «Транснефть» заявили, что на наливном пункте «Брянск» произошла попытка теракта, направленного против системы нефтепроводов «Дружба».
Позднее в МИД Венгрии назвали угрозой венгерской энергобезопасности попытку теракта на нефтепроводе «Дружба».