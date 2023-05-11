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Венгрия назвала попытку теракта против нефтепровода «Дружба» угрозой своей безопасности

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Венгрия рассматривает попытку теракта против нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поступает в Европу, как угрозу своей энергетической безопасности.
Венгрия назвала попытку теракта против нефтепровода «Дружба» угрозой своей безопасности
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с министром энергетики технического правительства Болгарии Росеном Христовым.

«В Европе, особенно в Центральной Европе, есть страны, которые покупают нефть у России, поэтому очевидно, что предполагаемое нападение на трубопровод, идущий из России в Европу, — это нападение на нашу безопасность, а наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета», — цитирует министра ТАСС.

10 мая в компании «Транснефть» заявили, что на наливном пункте «Брянск» произошла попытка теракта, направленного против системы нефтепроводов «Дружба».

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