Венгрия назвала попытку теракта против нефтепровода «Дружба» угрозой своей безопасности
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Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с министром энергетики технического правительства Болгарии Росеном Христовым.
«В Европе, особенно в Центральной Европе, есть страны, которые покупают нефть у России, поэтому очевидно, что предполагаемое нападение на трубопровод, идущий из России в Европу, — это нападение на нашу безопасность, а наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета», — цитирует министра ТАСС.
10 мая в компании «Транснефть» заявили, что на наливном пункте «Брянск» произошла попытка теракта, направленного против системы нефтепроводов «Дружба».