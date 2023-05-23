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Мишустин пригласил участников российско-китайского бизнес-форума на ПМЭФ

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Премьер России Михаил Мишустин пригласил участников российско-китайского бизнес-форума посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и промвыставку «Иннопром».
Мишустин пригласил участников российско-китайского бизнес-форума на ПМЭФ
  • globallookpress.com

«Хочу пригласить вас принять участие в одном из самых масштабных и значимых деловых событий в мире — Петербургском международном экономическом форуме. В этом году он откроется 14 июня», — цитирует его ТАСС.

Мишустин также пригласил участников форума на промышленную выставку «Иннопром», где состоится VII Российско-китайское ЭКСПО.

Ранее стала известна архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится 14—17 июня в Санкт-Петербурге. 

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