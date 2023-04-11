Объявлена архитектура деловой программы ПМЭФ-2023

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Стала известна архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится 14—17 июня в Санкт-Петербурге. Основная тема заявлена как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».
Объявлена архитектура деловой программы ПМЭФ-2023
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Петербургский международный экономический форум в новых реалиях — это отражение важных результатов российской экономической политики и того успешного диалога, который наша страна ведёт со своими стратегическими партнёрами в разных областях деятельности», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Основная программа деловых мероприятий будет разделена на четыре тематических направления, которые посвящены вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях существующего международного давления, построению технологического суверенитета и стратегии народосбережения и повышения качества жизни граждан.

Запланировано более 150 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч, в том числе традиционный деловой завтрак Сбера и ряд событий с участием фармацевтических компаний.

Также состоится шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнёрами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ.

Кроме того, пройдёт региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20).

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