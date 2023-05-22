Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Представитель Республики Сербской допустил визит Додика на ПМЭФ

Короткая ссылка
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик может посетить ПМЭФ, заявил глава представительства страны в России Душко Перович.
Представитель Республики Сербской допустил визит Додика на ПМЭФ
  • AP
  • © Armin Durgut

«Будет, наверное, президент. Он по традиции уже раз 12-13 участвовал в Петербургском форуме, очень любит этот форум и город Санкт-Петербург», — сказал он в интервью РИА Новости.

Перович выразил надежду на ряд встреч в рамках ПМЭФ.

Ранее стала известна архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится 14—17 июня в Санкт-Петербурге. 

Президент России Владимир Путин пригласил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву приехать на Петербургский международный экономический форум.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить