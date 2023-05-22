Представитель Республики Сербской допустил визит Додика на ПМЭФ
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«Будет, наверное, президент. Он по традиции уже раз 12-13 участвовал в Петербургском форуме, очень любит этот форум и город Санкт-Петербург», — сказал он в интервью РИА Новости.
Перович выразил надежду на ряд встреч в рамках ПМЭФ.
Ранее стала известна архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится 14—17 июня в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин пригласил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву приехать на Петербургский международный экономический форум.