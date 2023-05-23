Hill: финансирование Украины откладывается из-за разбирательств с госдолгом США

Финансирование Украины может быть временно приостановлено из-за разбирательств с госдолгом США, сообщает газета The Hill.

«Законодатели говорят, что задержки, вызванные продолжающейся тупиковой ситуацией с потолком долга и неопределёнными последствиями предстоящего контрнаступления Украины, отложили серьёзные разговоры о следующем раунде финансирования», — пишет обозреватель издания Брэд Дресс.

Член палаты представителей Билл Китинг заявил, что решение о дальнейшей поддержке Украины будет зависеть от успешности украинского контрнаступления.

Он выразил мнение, что у Киева на ближайшее время достаточно средств.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённые Штаты поставили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум — идти в контрнаступление или начать переговоры с Россией.