США необходимо сосредоточиться на том, чтобы их действия на Украине соответствовали интересам страны, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«У США есть три основные цели: предотвратить любую эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить бремя поддержки Киева на европейских партнёров, а также исключить возможность каких-либо мирных соглашений, которые обяжут Штаты или НАТО предоставить Украине гарантии безопасности», — написал Дэвис в статье для Responsible Statecraft.

По его словам, поставки оружия Киеву не отвечают интересам Вашингтона.

Он отметил, что истребители F-16 не смогут оказать значительного влияния на ход боевых действий.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённые Штаты поставили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум — идти в контрнаступление или начать переговоры с Россией.