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Офицер США Ульман заявил, что ВСУ могут повторить судьбу вермахта в 1944 году

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Украинское контрнаступление может повторить судьбу неудачной атаки немецких войск в ходе Арденнской операции в 1944 году. Об этом рассказал в статье для The Hill один из авторов военной доктрины «Шок и трепет» американский офицер в отставке Харлан Ульман.

«В декабре 1944 года отчаявшаяся немецкая армия начала контратаку против наступающих англо-американских вооружённых сил в Бельгии», — говорится в заявлении.

Ульман подчеркнул, что удивлённые и неподготовленные союзные силы были отброшены назад на 80 миль.

После улучшения погоды воздушные силы смогли прийти англо-американским военным на помощь, и контрнаступление немецких войск было остановлено.

Ульман не исключил, что в конфликте на Украине может произойти тот же сценарий.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённые Штаты поставили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум — идти в контрнаступление или начать переговоры с Россией.

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