Офицер США Ульман заявил, что ВСУ могут повторить судьбу вермахта в 1944 году
«В декабре 1944 года отчаявшаяся немецкая армия начала контратаку против наступающих англо-американских вооружённых сил в Бельгии», — говорится в заявлении.
Ульман подчеркнул, что удивлённые и неподготовленные союзные силы были отброшены назад на 80 миль.
После улучшения погоды воздушные силы смогли прийти англо-американским военным на помощь, и контрнаступление немецких войск было остановлено.
Ульман не исключил, что в конфликте на Украине может произойти тот же сценарий.
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Соединённые Штаты поставили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум — идти в контрнаступление или начать переговоры с Россией.