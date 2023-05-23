Спикер палаты представителей: бездействие Байдена может привести к дефолту в США
Он отметил, что до дефолта по госдолгу остаётся десять дней.
«Он месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам. Из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым дефолтом в американской истории», — приводит РИА Новости слова Маккарти в Twitter.
Спикер заявил, что призывал к переговорам о госдолге ещё в январе, но Байден признал их необходимость только в мае.
Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.