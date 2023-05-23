Спикер палаты представителей: бездействие Байдена может привести к дефолту в США

Бездействие президента США Джо Байдена может стать причиной дефолта, заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

Он отметил, что до дефолта по госдолгу остаётся десять дней.

«Он месяцами игнорировал надвигающийся кризис, несмотря на мои неоднократные призывы к переговорам. Из-за своего бездействия он рискует столкнуться с первым дефолтом в американской истории», — приводит РИА Новости слова Маккарти в Twitter.

Спикер заявил, что призывал к переговорам о госдолге ещё в январе, но Байден признал их необходимость только в мае.

Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.