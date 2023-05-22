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Республиканец Маккарти призвал покончить с зависимостью демократов от расходов

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Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти в своих социальных сетях призвал положить конец зависимости демократов от расходов.
Республиканец Маккарти призвал покончить с зависимостью демократов от расходов
  • AP

Соответствующее заявление он опубликовал перед встречей с американским президентом Джо Байденом по проблеме госдолга и сокращения бюджетных расходов.

«Демократы в Вашингтоне зависимы от расходов на протяжении последних двух лет. Пришло время положить конец их зависимости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.

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