Республиканец Маккарти призвал покончить с зависимостью демократов от расходов

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти в своих социальных сетях призвал положить конец зависимости демократов от расходов.

Соответствующее заявление он опубликовал перед встречей с американским президентом Джо Байденом по проблеме госдолга и сокращения бюджетных расходов.

«Демократы в Вашингтоне зависимы от расходов на протяжении последних двух лет. Пришло время положить конец их зависимости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.