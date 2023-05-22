Республиканец Маккарти призвал покончить с зависимостью демократов от расходов
- AP
Соответствующее заявление он опубликовал перед встречей с американским президентом Джо Байденом по проблеме госдолга и сокращения бюджетных расходов.
«Демократы в Вашингтоне зависимы от расходов на протяжении последних двух лет. Пришло время положить конец их зависимости», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.