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Hill: Байден и Маккарти 22 мая встретятся для обсуждения госдолга США из-за риска дефолта

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Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти встретится с президентом Джо Байденом, они проведут переговоры на тему повышения потолка госдолга, тогда как Вашингтон вступил в «критическую неделю» для разрешения этого вопроса.
Hill: Байден и Маккарти 22 мая встретятся для обсуждения госдолга США из-за риска дефолта
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

Об этом пишет The Hill.

Ставки на предстоящих переговорах высоки на фоне возрастающего риска «первого дефолта в истории США», говорится в статье.

Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страна может не «дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.

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