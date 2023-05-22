Hill: Байден и Маккарти 22 мая встретятся для обсуждения госдолга США из-за риска дефолта
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Об этом пишет The Hill.
Ставки на предстоящих переговорах высоки на фоне возрастающего риска «первого дефолта в истории США», говорится в статье.
Ранее Байден не стал исключать возможность дефолта, ответственность за это он заранее возложил на республиканцев в конгрессе.
Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страна может не «дотянуть» до 15 июня, если не будет решён вопрос о лимите госдолга.